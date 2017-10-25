باتجاه البوكمال: هذا ما حققه الجيش على ضفتي الفرات ..

وعلى الضفة الشرقية للنهر كثفت وحدات الجيش بمشاركة عناصر من المقاومة عملياتها في محيط بلدة خشام التي استعادت السيطرة عليها أمس الأول باتجاه قرية الطابية وحققت إصابات مباشرة في صفوف المجموعات الارهابية في المنطقة.

وفي مدينة دير الزور تابعت وحدات الجيش عملية التمهيد الناري تحضيرا لتنفيذ عملية برية وذلك عبر ضربات مدفعية مكثفة وغارات جوية على مواقع ومقرات وتحصينات إرهابيي “داعش” في احياء العرضي وكنامات وخسارات والعمال والجبيلة والحميدية والشيخ ياسين.

وفي سياق متصل أكدت مصادر أهلية فرار 18 شخصا من أحد سجون “داعش” في قرية “الجرذي الشرقي” جنوب شرق مدينة الميادين كان التنظيم اختطفهم منذ قرابة الشهرين ما يدلل على الضعف والوهن والتخبط الذي اصاب التنظيم بعد التقدم الكبير لوحدات الجيش والتقهقر المطرد للتنظيم التكفيري في مختلف مناطق انتشاره.

وكانت وحدة من الجيش السوري أمنت أمس وصول عدد من العائلات من ريف مدينة الميادين الى مدينة دير الزور بعد أن تم تحريرهم من إرهابيي “داعش”.