الجيش السوري يفاجئ “تحرير الشام” من محور جديد شرقي حماة

وذكرت وكالة “إباء” التابعة لـ”تحرير الشام” امس، الثلاثاء 24 تشرين الأول، أن اشتباكات تدور بين “الهيئة” والجيش السوري على أطراف قرية جب أبيض بريف حماة الشرقي، بعد تجاوز الأخير المناطق التي تقدم إليها تنظيم “داعش” مؤخرًا.

هذا بينما قالت مصادر اعلامية سورية إن عملية عسكرية بدأت انطلاقًا من محور أثريا- وادي العذيب، للسيطرة على ريف حماة الشمالي الشرقي، وأضافت أن “الجيش السوري” حقق تقدمًا شمال غربي أثريا بحوالي عشرة كيلومترات.

ويتزامن تقدم الجيش السوري في المنطقة مع غارات جوية “مكثفة” من الطيران الحربي الروسي على كل من مناطق الرهجان، الحمدانية، الجنينة، وزغبر.

وبحسب خريطة السيطرة الميدانية، تقدمت القوات السورية من محور “مفاجئ” عبر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، انطلاقًا من طريق أثريا ووصولًا إلى منطقة جب أبيض التي تشكل خط تماس بين “تحرير الشام” وتنظيم “داعش”.

مصادر مقربة من “تحرير الشام” قالت إن “معلومات وردت عن بداية عملية عسكرية سورية تجاه مطار أبو الظهور جنوبي إدلب”.