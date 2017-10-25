قائد الجيش يلتقي جوزف فوتيل.. هذا ما دار بينهما ؟

التقى قائد الجيش العماد ​جوزف عون​ في إطار زيارته إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال ​جوزف فوتيل​ في ​أميركا​ الذي هنأ قائد الجيش على “الانتصار الكبير الذي حققه ​الجيش اللبناني​ في معركة “​فجر الجرود​”.

ثم بحث الجانبان في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وسبل تطوير التعاون ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهمّاته الوطنية، وقد عرضا برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني.

واكد فوتيل “مواصلة تقديم المزيد من المساعدات في المرحلة المقبلة”، منوهاً بـ”القرار الذي اتخذته قيادة الجيش بتعزيز انتشار القوى العسكرية في قطاع جنوب الليطاني”.

من جهته شكر العماد عون للجنرال فوتيل دعوته إلى اللقاء واستقباله المميز للوفد العسكري اللبناني، إلى جانب مواقفه الداعمة للجيش واهتمامه الدائم بأوضاعه المختلفة.

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