مخيم خاص لعوائل الفصائل العسكرية على الحدود الأردنية!

بدأت التحضيرات بدأت على قدم وساق لإنشاء مخيم آخر في منطقة الركبان على الحدود السورية الأردنية بالقرب من المخيم الأساسي.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها “سناك سوري” أن المخيم الثاني الذي سيخضع لإدارة الفصائل العسكرية أنشئ خصيصاً لعوائل مقاتلي فصيل “أسود الشرقية” وفصيل “أحمد العبدو” وسيتم بناء منازل طينية لهم وليس خيم كما في مخيم الركبان “ياعمي ناس بسمنة وناس بزيت”.

ويبعد المخيم قرابة 3 كيلومترات عن المخيم الأساسي وأقل من كم واحد عن الحدود مع الأردن، وفق ما أوردت صحيفة الغد الاردنية.

ويعاني اللاجئون السوريون في مخيم الركبان من أوضاع انسانية صعبة تتزايد مع قدوم فصل الشتاء حيث يسكنون الخيم التي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء وأمطاره.

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