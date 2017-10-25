دمشق تطالب أنقرة بسحب “قواتها المحتلة” من إدلب

طالبت الخارجية السورية اليوم الأربعاء تركيا بسحب قواتها من محافظة إدلب واحترام ما تم التوصل إليه في مفاوضات أستانا.

وشدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من طهران، بعد اجتماعه مع مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، على ضرورة أن تحترم أنقرة مخرجات أستانا، مطالبا إياها بـ”سحب الجيش التركي المحتل من إدلب”.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن المقداد قوله، أثناء الاجتماع، إن زيارته إلى طهران تعكس عمق العلاقات بين الدولتين بعد الانتصارات الأخيرة، مضيفا أن “علامات النصر الأخيرة” ليست انتصارا على الإرهاب فقط، بل وانتصار على من يرغب في التملص من الوثائق الدولية.

وذكر نائب الوزير أن “جبهة المقاومة” حققت انتصارات مختلفة في المنطقة، ضمن إطار مكافحة الإرهاب والدفاع عن حق طهران المشروع في استخدام الطاقة النووية.

وقال الدبلوماسي السوري إن “العالم كله يقف ضد سياسات ترامب وضد مساعيه وأطماعه المعادية لإيران ودعمه لسياسة البترودولار” في المنطقة.

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