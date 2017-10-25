“المستقبل” و”القوات” نفيا هذا الأمر.. !

25 أكتوبر, 2017 - 12:43 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
“المستقبل” و”القوات” نفيا هذا الأمر.. !

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” وهيئة شؤون الإعلام في تيار “المستقبل” بيان، نفى ما ورد في مقالة في احدى الصحف اللبنانية، عن حوار بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع، معتبرة انه “حوار مختلق وملفق ومركب وكاذب وتضليلي ، وهو لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يعبر سوى عن رأي صاحبه وتمنيات من يقف خلفه في سياق المحاولات المكشوفة واليائسة لزعزعة العلاقة الاستراتيجية بين الحريري وجعجع”.

وأسف البيان إلى “انحدار العمل الإعلامي إلى درجة أن يسمح أحد الصحافيين لنفسه باختلاق حوار بين قطبين، يهمهما التأكيد على متانة العلاقة بين تيار “المستقبل” و”القوات اللبنانية” والتي تشكل نموذجا في العلاقات السياسية لجهة قدرتهما على تنظيم الخلاف في المواضيع المختلف عليها والتطابق في الملفات المتفق حولها”.

المصدر: الوكالة الوطنية
25 أكتوبر, 2017

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