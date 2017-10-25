قريبا.. قناة تلفزيونية إيرانية خاصة في سوريا

أفاد مصدر في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن طهران تبحث مسألة إنشاء قناة تلفزيونية خاصة في سوريا باسم “العالم سوريا”.

وقال المصدر: “يتم بحث إنشاء قناة إيرانية باسم العالم سوريا، وهي قناة خاصة بالشؤون السورية، ستبث باللغة العربية من طهران “.

وتأتي القناة تيمنا باسم قناة “العالم” الإيرانية، التي تبث من طهران، والتي تمتلك استوديوهات لها في العاصمة اللبنانية بيروت، ولم يوضح المصدر ما إذا كانت القناة الجديدة ستتبع بإدارتها لقناة العالم.

وكان رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، عبد العلي عسكري، قد زار دمشق في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على رأس وفد إعلامي إيراني، والتقى بعدد من المسؤولين السوريين وبحث معهم التعاون الإعلامي بين البلدين.

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