بالفيديو.. لهذا السبب غادر فياض حلقة “بلا حصانة” على الهواء

شهدت حلقة برنامج “بلا حصانة”، أمس الثلاثاء، الذي يقدمه الإعلامي جان عزيز على قناة لـ”otv”، سجالاً حاداً بين الصحافي “شارل جبور” والدكتور “حبيب فيّاض”، مما اضطر الأخير للانسحاب من الحلقة.

وفي التفاصيل، وأثناء عرض فقرة عن قضية اغتيال بشير الجميل, قال جبّور أنَ “بشير الجميل قديس غصباً عن الله تبع الله” وكررها مرتين مما أثار غضب د. فياض ودفعه الى مغادرة الحلقة.

وكان جبور​، قد شدد على “ان المشكلة الاساسية مع ​طهران​ هي مستجدة بسبب تدخلها في الشأن اللبناني بدعمها لميليشيا على حساب ​الدولة اللبنانية​ ما سيؤدي الى تفتيت لبنان في حال نجح مشروعها في لبنان”، مشيرا الى “ان السلاح الذي تقدمه ​ايران​ ل​”حزب الله”​ يؤدي الى غلبة فئة لبنانية على أخرى”.

واعتبر “ان الخلاف مع “حزب الله” هو أولوية, مؤكداً أن, “حزب الله” غير لبنانية ويضع مصلحة ايران قبل لبنان”.