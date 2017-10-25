مدير الـ”FBI” السابق يؤكد الظنون ويقول: ” وداعا”!

كشف جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” الذي كان أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة في مايو الماضي، أنه صاحب حساب مجهول على موقع “تويتر”.

وكانت دارت تكهنات منذ أشهرن بأن كومي هو صاحب حساب في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حمل اسم عالم اللاهوت الأمريكي راينهولد نيبور.

وأقر كومي بشكل قاطع أمس الأول بأن الحساب يعود إليه، وذلك من خلال نشر صورته وسط طريق في منطقة ريفية، أرفقت بتعليق يقول :” وداعا آيوا. في الطريق إلى المنزل. يجب أن أعود إلى الكتابة، وسأحاول كتابة تغريدات مفيدة”.

واشتبه عدد من المهتمين في أن كومي هو صاحب هذا الحساب في تويتر، وساق إلى هذا الاستنتاج، ارتباط مدير الـ”إف بي آي” السابق بالعالم اللاهوتي في أطروحة الدكتوراه.

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