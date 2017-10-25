بعد زعمها أنه قائد حزب الله في الجولان.. من هو “الحاج هاشم” ؟

نشر المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي أدرعي صورةً اليوم الأربعاء عبر حسابه على “تويتر”، ادّعى فيها أنّها تعود لمنير علي نعيم شعيتو، الملقب بالحاج هاشم، وهو القائد العسكري لـ”حزب الله” في جنوب سوريا، بحسب زعمه.

الصحف الإسرائيلية علّقت على كشف هويّة هذا المسؤول الكبير، وكشفت أنّه هو أرسل عناصر قتلوا 6 إسرائيليين في عملية حصلت عام 2002.

وأوضحت الصحف أنّه هذه المرة الأولى التي تكشف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معلومات عن هذا القائد على الرغم من تاريخه في العمل الحزبي، وصولاً الى توليه القيادة في جنوب سوريا.

ووفقاً لـ”إسرائيل اليوم” و”يديعوت أحرونوت”، فالرجل يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو مسؤول عن نشاطات الحزب في تلك المنطقة وعن التخطيط الإستراتيجي مع دمشق وطهران.

وعلى الرغم من أنّ شعيتو يعيش في جنوب لبنان مع زوجته وأولاده الأربعة إلا أنّه يقضي معظم وقته في سوريا، بحسب الصحافة الإسرائيلية، حيثُ يساعد دمشق ويحمي مصالح حزب الله وإيران في المنطقة، مثل تأسيس معقل للحزب جنوب سوريا قرب إسرائيل.

وقد شغل شعيتو عدّة مناصب مهمّة في الحزب، وكان عام 2000 نائب “وحدة عمليات فلسطين”، وفي كانون الأول 2002، أرسل عناصر الى داخل إسرائيل حيثُ تمكنوا من قتل 6 إسرائيليين.

وكشفت معلومات إسرائيلية أنّ شعيتو كان مع العناصر خلال حرب تموز 2006، وبعد ذلك أصبح نائب قائد كتائب “بدر” في الحزب، والمسؤولة عن العمليات في شمال الليطاني.

وأشار موقع “جيروزاليم أونلاين” الى أنّ شعيتو حلّ مكان جهاد مغنية، نجل القائد عماد مغنية، وذلك عام 2016.