تركيا تمنح حكومة الائتلاف إدارة المعابر معها

بحضور والي كلس وزميله والي عنتاب شخصياً، سلمت فصائل “درع الفرات” إدارة كافة المعابر الحدودية الواقعة في مناطق سيطرتها لحكومة الائتلاف السوري المعارض، وبموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين فإن كافة إيرادات تلك المعابر ستصب في خزينة الحكومة، التي ستقوم بدورها بتوزيع تلك الايرادات بالعدل على المجالس المحلية والجيش الحر و”الحكومة”.

كما تم الاتفاق على إنشاء “الجيش الموحد” عبر مرحلتين الأولى ستضم تشكيل ثلاث كتائب هي “السلطان مراد والجيش الوطني والجبهة الشامية”، ثم بعد ذلك بحوالي الشهر تسلم الفصائل كافة عتادها الحربي ومقارها لوزراة الدفاع في حكومة الائتلاف التي لم يتم تحديد وزير لها بالمناسبة حيث مايزال جواد أبو حطب رئيس الحكومة هو ذاته من يشغل منصب وزير الدفاع.

وتم الاتفاق بمباركة من والي كلس ووالي عنتاب وقائد القوات الخاصة التركية وعدد من أعضاء الاستخبارات التركية، بينما أوفد رئيس الائتلاف نائبه لحضور الاتفاق.

وكانت حكومة الائتلاف قد تسلمت في وقت سابق إدارة معبر باب السلام بموجب اتفاق مع الفصائل المسيطرة عليه وبمباركة تركية.

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