نوال الزغبي: “بالقلب” أياماً فقط بعد “برج الحمل”!

‏صرّحت النجمة الذهبية نوال الزغبي لمتابعيها أول أمس، أن أغنيتها الخليجية الجديدة “برج الحمل” ستطلقها مع الفيديو كليب بعد نحو أسبوع، على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى أغلب الفضائيات العربية، فالفيديو كليب يخضع للّمسات الأخيرة، وكانت نوال قد صورته في مطلع الشهر الجاري ببلدها لبنان، تحت إدارة المخرج بسام الترك.

‏كما صرحت النجمة أيضاً، أنّ أغنيتها الخليجية هذه، ستعقبها أغنية باللهجة اللبنانية، حملت عنوان “بالقلب”، وهي من كلمات “رياض العلي” وألحان وتوزيع الفنان “محمد عيسى”، هذا الأخير الذي راهن على الأغنية كثيراً، وزاد من حماس محبي النجمة الذهبية.

‏أما نوال فقد قالت أن هذه الأغنية ستطرحها في شهر نوفمبر القادم.

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الكاتب: ‏ليلى جوجو

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