الكرملين: أنقرة تنسق معنا عملياتها في سوريا

قال دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، إن تركيا كدولة مشاركة في عملية أستانا، تنسق أعمالها في سوريا مع روسيا.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من مزاعم عن محاولة تركيا عقد صفقة مع جماعة “هيئة تحرير الشام” المتربطة بـ “جبهة النصرة” لضمان وقف إطلاق النار، قال بيسكوف: “الجانب التركي مسؤول عن ضمان الأمن في منطقة خفض التصعيد، وهو ينفذ هذه الوظائف، لا أعرف التفاصيل، على الأرجح من الضروري التوجه (بالسؤال) إلى وزارة الدفاع (الروسية)”.

وفي رده على سؤال فيما إذا قامت تركيا بتنسيق أعمالها مع روسيا، قال بيسكوف: “بالتأكيد، الدول المشاركة في اتفاقيات أستانا حول مناطق خفض التصعيد تنسق عملها”.

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