خامنئي: قدراتنا الدفاعية غير قابلة للتفاوض

جدد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي موقف بلاده الرافض للتفاوض أو المساومة على قدرات إيران الدفاعية.

وقال خامنئي في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، خلال حفل تخريج دفعة من طلبة الكليات العسكرية: “أعلنا سابقا ونعلن اليوم أننا لن نفاوض أو نساوم على قدراتنا الدفاعية “، مضيفا أن “مشكلة الاستكبار اليوم امتداد قوة إيران في المنطقة، وما نعتبره عامل قوة وطنية، يعتبره العدو عامل قلق له، لهذا يحاربه”.

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني: ” يقولون لنا لماذا تمتلكون هذه الأسلحة الدفاعية؟ لماذا تصنعونها؟ لماذا تجرون الأبحاث؟ نقول نحن لن نفاوض العدو أو نساوم على ما يؤمن لنا قدراتنا الوطنية”.

من جانبه تعهد القائد العام للجيش الإيراني خلال المراسم ذاتها، بأن “الجيش الإيراني لن يتخلى عن الحرس الثوري حتى انهيار قواعد الهيمنة وإزالة الكيان الصهيوني في أسرع وقت”.

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