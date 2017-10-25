روسيا تختبر صاروخا «لا يهزم»

قالت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية إن الجيش الروسي يستعد لإجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو سلاح تصفه موسكو بأنه «قادر على هزم أي دفاعات». وذكرت الصحيفة أنه جرت نشر صورة الصاروخ «آر إس-28 سارمات» العام الماضي، إلا أن الجيش الروسي أجل أكثر من مرة إطلاقه بسبب «أخطاء».

وقالت مصادر في وزارة الدفاع لصحيفة «كومرسانت» إن هذه التجارب جاهزة الآن، مشيرة إلى أنها ستنتهي في نهاية العام الجاري على أن يتم إطلاق الصواريخ في منطقة بليستسك للاختبارات (غرب روسيا).

وآر إس-28 هو صاروخ روسي عابر للقارات، من المنتظر أن يكون قادرا على الطيران عبر القطبين (الشمالي والجنوبي) كما سيكون قادرا على حمل حوالي 10 أطنان.

وأوضح المصدر «الهدف الرئيسي من التجارب هو التحقق من أنظمة الصواريخ في لحظة إطلاقها.. أي خلال الثواني الخمس الأولى».

ونقلت قناة «زفيزدا» التلفزيونية عن وزارة الدفاع قولها إن الصاروخ يمكنه حمل حمولة قادرة على تدمير منطقة بحجم «تكساس أو فرنسا».