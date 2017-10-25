“الأمن الإلكتروني” يحذر من فيروس “فدية”

أطلق مركز الأمن الإلكتروني، الأربعاء (25 أكتوبر 2017)، تحذيرًا من انتشار فيروس فدية جديد يحمل اسم (#BadRabbit) يخترق الثغرة التي استخدمها فيروس #WannaCry.

وقال الحساب الرسمي للمركز على تويتر، في سلسلة تغريدات له، اليوم: “الفيروس استهدف دولًا معينة، ولم يُرصَد في المملكة حتى الآن #BadRabbit”.

ونصح المركز باتخاذ التدابير الأمنية التي سبق اتخاذها في هجمتي #WannaCry و#nonpetya؛ نظرًا إلى تشابه طرق الهجوم.

وكان مركز الأمن الإلكتروني حذَّر في أغسطس الماضي من استخدام “هاكرز” طرقًا غير تقليدية في اختراق الأجهزة الإلكترونية.