فنانة لبنانيّة برفقة إيفانكا ترامب!!

نشرت المغنّية تانيا قسيس صوراً، على إحدى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها مع إبنة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، من وحي حفل العشاء الّذي أقيم على شرف تكريم السيّدة الأولى،ميلانيا ترامب الحائزة على جائزة المؤسسة الكويتية – الأميركية الإنسانية لعام 2017، في السفارة الكويتية في واشنطن.

قسّيس لم تشارك في الحفل لتتباهى بالتقاط الصور مع رجال أكبر الدّول في العالم، وإنّما أحبّت أن تحصد رصيداً آخر للفن اللبناني بإحياء ضخامة هذا الحفل بصوتها الرنّان.

وما إن نشرت رانيا صورها من وحي هذه المناسبة، حتّى لاقت إعجاب جمهورها، الّذين أبدوا فخرهم بهذه الخطوة الّتي ستضع نكهة خاصة على مسيرتها الفنّي.

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