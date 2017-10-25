رياض سلامة في قصر بعبدا!

اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون الى انه اطلع الرئيس على الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع المسؤولين في الخزينة الاميركية ووزارة الخارجية الاميركية”.

وقال: “اعلمت فخامة الرئيس انه بالنسبة الى الاجتماعات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، فقد لمست تفهما لاوضاع لبنان من النواحي كافة، وكذلك الامر بالنسبة الى المسؤولين في البنك الدولي الذين اكدوا انهم يدرسون المشاريع التي حضرتها الحكومة اللبنانية لعرضها في المؤتمر الذي سيعقد للبحث في تمويل البنى التحتية. وتم الاتفاق على عقد مؤتمرات لمتابعة التطورات المصرفية بين مصرف لبنان والبنك الدولي”.

وعن اللقاءات مع المسؤولين الاميركيين، قال: “ان المعنيين في الخزينة الاميركية ابدوا ارتياحا لمتابعة تطبيق القوانين التي ترعى مسألة العقوبات، واعتبروا ان الاليات التي وضعها مصرف لبنان كافية ولا إجراءات جديدة على الساحة الوطنية. اما في وزارة الخارجية الاميركية فقد سمعنا حرصا على الاقتصاد اللبناني”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

