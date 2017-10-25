سامسونغ نوت 8…يوزع على الركاب المحظوظين

قدَّمت إحدى شركات الطيران الإسبانية هواتفَ 8 Samsung Note لكل ركاب الطائرة المحظوظين، الذين بلغ عددهم نحو 200 راكب.

وتفاجأ الركاب على الرحلة رقم IB 0513 على متن خطوط Iberia Airlines الإسبانية، الذين كانوا في طريقهم من مدينة لا كورونيا (غربي إسبانيا)، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وعمت بالسعادة والصدمة الشديدتين.

ويأتي ذلك في تعاون بين شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، وشركة الطيران الإسبانية، وفي محاولة من عملاقة التكنولوجيا لتخطي أزمة البطاريات في هاتفها السابق نوت 7، التي سبَّبت لها خسائر كبيرة العام الماضي.

فيما غرَّدت شركة سامسونغ إسبانيا عبر تويتر قائلةً: “في سامسونغ، عندما نسقط، نحن لا ننهض وحسب، بل إننا نتعلم الطيران أيضاً”.

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