ليونيل ميسي يهدد من قبل داعش

هدد تنظيم “داعش” الإرهابي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا 2018، متوعّداً نجم كرة القدم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت مجموعة “SITE Intelligence Group” صورة نشرتها مؤسسة “وفا” الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، يظهر فيها ميسي خلف القضبان ويذرف دماً، مرفقة بتعليق يقول: “إنكم تقاتلون دولة لا تعرف الخسارة في ميزانها” وبعبارة “الإرهاب العادل”، باللغتين العربية والإنكليزية، الى جانب شعار التنظيم.

كذلك نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية الخبر وقالت في تقريرها إن “عناصر التنظيم الإرهابي أغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عليها ميسي، وهو يبكي دمًا”. وأشارت إلى أن الصورة تحمل الشعار الرسمي للبطولة التي ستقام مبارياتها في 11 مدينة روسية في الفترة من 14 حزيران وحتى 15 تموز 2018، دون الحديث هل سيتم استهداف اللاعبين فقط أم المشجعين أيضًا.

ولفتت الى أنه من المقرر أن يسافر عشرات الآلاف من المشجعين إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية في الفترة التي ستقام فيها البطولة

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