“المخلوق الفضائي” يحدث ضجة على مواقع الإنترنت!

أثارت فيديوهات لحشرة غريبة الشكل، انتشرت مؤخرا على مواقع الإنترنت، ضجة كبيرة بين المستخدمين، لدرجة أن البعض أطلقوا على هذه الحشرة اسم “المخلوق الفضائي”.

وضم أحد تلك الفيديوهات لقطات صورها أحد مستخدمي اليوتيوب في منزله عندما اكتشف وجود هذه الحشرة التي تشبه فراشة تخرج من بطنها مجسات كبيرة غريبة الشكل، الأمر الذي دفع أحد مشاهدي الفيديو إلى التعليق عليه قائلا: “كنت لأحرق منزلي لو رأيت هذا الكائن فيه، يبدو وكأنه مخلوق فضائي!”.



يذكر أن بعض المختصين وعلماء الحشرات علقوا على هذه الفيديوهات وأكدوا أن هذا الكائن الغريب الشكل هو ذكر عثة الـ “Creatonotos Gangis”، والمجسات الغريبة التي تخرج من بطنه تستخدم لنشر الفرمونات (الروائح) لاجتذاب الإناث في فصل التزاوج.

