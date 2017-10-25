لفت حاكم مصرف ​لبنان​ الدكتور ​رياض سلامة​، إلى أنّ “​مصرف لبنان​ قام بتطوير أنظمة الدفع بشكل يتماشى مع أفضل المعايير العالمية”.

وأشار سلامة، خلال لقائه المدير العام لشركة “فيزا – VISA” في منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي طارق الحسيني، المدير العام للشركة في المشرق العربي نبيل طبارة، ومدير تطوير الأعمال في لبنان والعراق ماريو مكاري، في حضور المدير التنفيذي لأنظمة الدفع والعمليات الجارية في مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار، إلى أنّ “مصرف لبنان أطلق منذ مدة قصيرة الكتاب الخاص بأنظمة الدفع، وذلك بالتعاون مع ​البنك الدولي​ و​صندوق النقد العربي​”.

وقُدّم درع تكريمي إلى سلامة بإسم شركة “فيزا”، وذلك تعبيرا عن الشكر والتقدير لرعايته لورشة العمل الّتي نظّمها مصرف لبنان وشركة “فيزا” خلال الشهر الماضي، وحضرها ما يزيد عن 35 شخصاً من كبار صانعي السياسات المالية في مصرف لبنان المركزي.

وقدمت “فيزا” خلال ورشة عمل الّتي أقيمت على مدار يوم كامل، رؤيتها الشاملة لأحدث المعلومات والتطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المدفوعات حول العالم. وتطرّق الإجتماع إلى “سبل تعزيز التعاون بين مصرف لبنان المركزي وشركة “فيزا”، سعياً إلى تحقيق الشمول المالي وتوسيع رقعة الإعتماد على المدفوعات الرقمية، وزيادة وتيرة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية بهدف تحقيق أفضل النتائج في لبنان”.