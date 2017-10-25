وحدات استيطانية جديدة في القدس

أعلنت ​السلطات الإسرائيلية​، الموافقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في ​القدس الشرقية​ المحتلة، في أحدث مشاريع ​الاستيطان​ التي تقرها ​الحكومة​ في إسرائيل.

وستضاف هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة إلى نحو 91 موجودة بالفعل في ​مستوطنة​ “نوف تسيون” التي تقع في جبل المكبر، وستؤدي هذه الوحدات إلى إنشاء أكبر مستوطنة إسرائيلية داخل حي فلسطيني في المدينة.

يذكر انه يعيش في القدس الشرقية المحتلة 220 ألف مستوطن في ​مستوطنات​ داخل المدينة التي احتلت عام 1967 أو في محيطها، وفي المجموع هناك 12 ألف وحدة استيطانية جديدة في 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط و​البناء​، وهو أربعة أضعاف الرقم في 2016.

وتعتبر ​الأمم المتحدة​ و​المجتمع الدولي​ الاستيطان في ​الأراضي الفلسطينية​ المحتلة غير شرعي.

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