رسمياً.. وفد برلماني إردني إلى دمشق

قال النائب الأردني، طارق خوري، اليوم الأربعاء، إنه يقوم بالتنسيق لترتيب زيارة وفد من البرلمان الأردني إلى سوريا.

وأفاد النائب الأردني في تصريح لموقع “خبرني” الأردني، بأن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى التنسيق بين الأردن ودمشق لإعادة فتح المعابر بين البلدين وعلى رأسها معبر نصيب – جابر.

وأشار طارق خوري إلى أن الزيارة في طور التنسيق ولم يحدد حتى اللحظة موعدها، متوقعا أن تكون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يكشف خوري عن هوية النواب الذين وافقوا على المشاركة في الزيارة، قبل أن تصبح رسمية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، التقى مؤخرا برئيس مجلس الشعب السوري (النواب) حمودة الصباغ، على هامش انعقاد اتحاد البرلمانات العالمية في بطرسبورغ.