بالفيديو.. مدرب منتخب سورية لصحفي: “انقلع لبرا”

نشر الصحفي الرياضي لطفي الإسطواني فيديو على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، يتضمن مشادة بينه وبين مدرب المنتخب السوري لكرة القدم أيمن الحكيم، خلال تكريم المنتخب الأخير الذي جرى بصالة الفيحاء في العاصمة دمشق.

الفيديو والذي تم تسجيله بكاميرا الصحفي الإسطواني قبيل الدخول إلى صالة الفيحاء، تضمن محاولة الأخير الحصول على تصريح من اللاعب “عمر خريبين”، ليعلو صوت المدرب الحكيم طالباً من الخربين عدم التعاطي مع الصحفي الإسطواني، لتتسارع الأحداث ويتحول الجدال بين الطرفين أي “الحكيم والأسطواني”، حيث طالب الأخير بممارسة عمله كصحفي، خاصة مع وجود وسائل إعلام تقوم بالتغطية، ليرد الحكيم بالقول ” من يجري اللقاءات هنا معترف بهم أما أنت فغير معترف بك”.

ليرد الإسطواني عليه بالقول “أنت مدرب منتخب يا كابتن ليس لك شأن بأن تمنعني في هذا المكان وليس مسموحاً أن تقول للإعلام ممنوع أن يتحدثوا”

الأمور تطورت أكثر بعد قيام المدرب الحكيم بطرد الصحفي الإسطواني عبر التوجه إليه بالقول “انقلع لبرا”، الأمر الذي زاد من تشنج الموقف، ما استدعى لتدخل مدير المنتخب فادي الدباس، مستغرباً ما جرى، حيث أكد للإسطواني صراحة بأن المدرب لا يريده أن يجري اللقاءات مع اللاعبين. ليتدخل بعد ذلك المسؤول الإعلامي للمنتخب بشار محمد وطالب الإسطواني بمتابعة مهامه.

الصحفي الإسطواني نشر الفيديو بعد 48 ساعة حيث كتب معلقاً: “نشر خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية روايات عما دار بيني وبين الأخ أيمن حكيم وتم الإساءة لي كإعلامي ببلدي كنت اتريث منذ يومين في نشر ماجرى حتى لا يقال بأنني أسيء لأحد بعد التكريم الكبير الذي حظي به المنتخب الأن من حقي إظهار الحقيقة كما جرت موثقة بالفيديو”.

وأرجع الأسطواني سبب ما جرى بأنه تلقى اتصالاً من الحكيم قبل يوم التكريم منزعجاً من نشره لأراء الناس حول عمله الفني في نهاية التصفيات.

في المقابل، أكدت الحكيم لوسائل الإعلام بإنه سوف يتجه إلى القضاء لمحاسبة الإسطواني مؤكداً انه يسيء إلى المنتخب وعمله.



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