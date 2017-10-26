هكذا علّق التويني على النقاش بين “التيار” و “القوات”..

أكد الوزير نقولا التويني أن النقاش بين التيار والقوات لا يزال تحت سقف التسوية العامة التي انتجت الحكومة، موضحاً أن الخلاف في وجهات النظر بين الطرفين لاسيما الملاحظات التي يسجلها التيار حيال المفاوضات التي يجريها الوزير غسان حاصباني مع البنك الدولي ينطلق من ثوابت دستورية لدى الوطني الحر والتي تشدد على ضرورة حصر الاتفاقات الدولية بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

ورأى التويني أن الاستحقاق الانتخابي يدفع بالافرقاء الى التمايز فيما بينهم ولكن في الاطار الشخصي لا السياسي، داعيا إلى أن تكون المواقف السياسية واضحة واستراتيجية تعالج الوضع الاقتصادي والمعيشي، مشددا على ضرورة الشروع ببرامج سياسية وانتخابية واضحة تحاكي هموم الناس التي تعاني اليوم من وضع نفسي واقتصادي صعب وينتظرون مواقف سياسية صريحة تعالج الازمة.

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