حوري: الانتخابات في موعدها

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري في حديث لـ “إذاعة الفجر” أن “الثابتة الوحيدة في كل النقاش الذي يجري حول آليات تطبيق القانون الانتخابي الجديد، أن الانتخابات ستجري في موعدها قبل نهاية ولاية المجلس الحالي”، معتبرا أن “رغبة إجراء الانتخابات أقوى من أي توجهات لفريق بذاته”.

وعن الجدل حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق، أوضح حوري أن “قانون الانتخابات أعطى مرونة ولم يترك الأبواب مغلقة”، مؤكدا أن “البدائل قائمة ضمن القانون نفسه”.

وعن تلويح وزراء حزب القوات اللبنانية بالاستقالة من الحكومة، أعرب حوري عن اعتقاده بأن “الأمور لن تصل إلى هذا الحد”.

وأكد أن “الفساد مرفوض من أي جهة أتى وأن الحكومة لا يمكن أن تقبل بأن تضع نفسها في موضع شبهة”، مشددا على “وجوب إحالة أي ملف مشبوه إلى الجهات الرقابية”.

وعن الموقف من التصريحات الإيرانية بشأن لبنان، اعتبر أنها “انتهاك للسيادة الوطنية”، وقال: “ربما سيطرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء ويتم توجيه سؤال إلى وزير الخارجية”.

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