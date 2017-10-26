العراق.. تفاصيل عملية تحرير غرب الأنبار

أكد قائد عسكري عراقي، أن عملية استعادة قضاءي راوة والقائم في محافظة الأنبار غرب البلاد، تشمل تأمين الحدود مع سوريا، وذلك في ظل تقارير تفيد بوجود إسناد جوي قوي للعملية.

قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم الخميس، وفي بيان قال إن”قطعات قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة وقطعات الحشد الشعبي والحشد العشائري وشرطة الأنبار، شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق غرب الأنبار (راوة، العبيدي، سعدة، الكرابلة، القائم، معامل الفوسفات والسمنت، مناطق T1) وكافة المناطق والقرى المحيطة بها وتأمين الحدود الدولية بين العراق وسوريا”.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر عسكري بالجيش في محافظة الأنبار، قوله إن “عملية تحرير مدينتي راوة والقائم غربي الأنبار، انطلقت من أربعة محاور”، مبينا أن “أحد المحاور هو من محافظة نينوى باتجاه القائم (350 كم غرب الرمادي)”.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “العملية تمت بإسناد من الطيران الحربي للتحالف الدولي والقوة الجوية”، لافتا إلى أن “القوات المشاركة هي الجيش والشرطة والعشائر والحشد الشعبي”.

وقبل انطلاق العملية، ألقت طائرات القوة الجوية العراقية، مئات الآلاف من المنشورات على مناطق القائم وراوة، تتضمن توصيات للمواطنين وتحذيرات للدواعش.

هذا، وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن انطلاق عملية تحرير قضاء القائم ، مشيرا إلى أنه ليس أمام “الدواعش” غير الموت أو الاستسلام، حسب تعبيره.

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