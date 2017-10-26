النمر يقود اضخم معركة ضد “داعش”

يتقدم الجيش السوري نحو البوكمال من جبهتين رئيستين : الأولى من محيط مدينة الميادين الجنوبي

والثانية من محيط (محطةT2 )

في وقت وصل الجيش في المحور الأول إلى أطراف بلدة (العشارة) بعد سيطرته على (القورية )و (حصارة محكان ).

كما عزز مواقعه في (محيط محطةT2 ) في أقصى الريف الجنوبي لمحافظة (ديرالزور) محاولاً عزلها عن محاور إمدادها نحو ريف البوكمال و وشرق الميادين وباتجاه منطقة الحدود العراق .

قرار حسم معركة ( البوكمال) اتخذ فعلاً وسيقود هذه العمليات أكثر القادة العسكريين نجاحاً في هذا النوع من الحروب وهو (العميد سهيل الحسن النمر) .

وما يجري اليوم في محيط ( المحطة الثانية ) هو جزء من تأمين الطريق العبور نحو المدينة في سياق خطة متكاملة للإمساك بالحدود العراقية السورية .

يركز الجيش العمليات في محيط (محطة T2 ) لحسم معركتها خلال وقت قصير تحسّباً لأيّ تغيّرات قد تطرأ في محيط وادي الفرات ،خاصة أن هناك تخوفاً من تمدد الصفقة الأميركية مع /داعش /لتشمل تسليم بلدات جديدة في وادي الفرات-بوساطات عشائرية – لحساب العصابات الانفصالية /قسد / ووهذا من شأنه أن يفتح احتمالات جديدة تهدد مسار التحرك باتجاه الحدود حيث يتيح ذلك للتحالف عبور النهر بين الميادين و البوكمال لقطع الطريق على الجيش السوري ، كذلك فإن /الدواعش / الذين سيخلون مواقعهم سيتفرغون لقتال الجيش على باقي المحاور وصولاً إلى محيط (محطةT2 ) ما قد يتسبّب في تغيير موزاين القوى في إحدى أعنف الجبهات ضمن البادية الشرقية .

وفي الأساس عصابات قسد تعتبر كامل ريف ديرالزور الشرقي الواقع شمال نهرالفرات منطقة عمليات لها ؛ حيث نقلت معداتها العسكرية باتجاه الريف الشرقي بهدف تسريع معركةديرالزور والسيطرة على أكبر جغرافية ممكنة

ورغم مركزية التحرك نحو (البوكمال ) ضمن خطط الجيش الحالية، فقد تابع تحركه في محيط مدينة ديرالزور وعلى الضفة الشمالية لنهر الفرات مسيطراً على بلدة (طابية الجزيرة ) ليصبح على حدود بلدة (جديدعكيدات )قرب (خشام) ويبدو هذا التحرك جزءاً من حماية الوجود على الضفة الشمالية للنهر وتحديداً السيطرة على ناحية (خشام )التي تعدّ ــ حتى الآن ــ الناحية الإدارية الوحيدة في ديرالزور شمال الفرات التي يسيطر عليها الجيش مع ملاحظة كثافة هجمات /داعش /المنسحبين من (حقل العمر) الذي تسلمته عصابات /قسد/ باتجاه مناطق سيطرة الجيش بين (الميادين )و (البوكمال)

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

