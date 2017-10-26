بالصور.. “لبناني” ضحية حادث مروّع في سيدني

صدمة بالغة أُصيبت بها الجالية اللبنانية وعائلة شاب لبناني ذهب ضحية حادث سير مروع صباح اليوم في سيدني. الشاب ابن 21 عاما الذي توفي في حادث سير مروع، صباح اليوم الخميس ، في ايسترن كريك، هو لبناني الاصل يدعى جوزيف يرك وبذلك ارتفع عدد القتلى على الطرقات في ولاية نيو ساوث ويلز هذا العام الى 310.

وأفادت المصادر الى ان السيارة التي كان بداخلها 4 اشخاص اصطدمت بحاجز الارتطام الفاصل على طريق الM4 السريع قبل نقطة الخروج نحو ال M7 في شارع والغروف ما ادى الى وفاة الشاب جوزيف يرك (21 عاما) واصابة سائق السيارة وثلاثة نقللوا الى مستشفى ويستميد لتلقي العلاج .

وقد اسفر الحادث عن زحمة سير خانقة استمرت لساعات هذا الصباح على الM4 في وقت الذروة.

وتحقق الشرطة متى اذا كانت الضحية دون حزام الامان عند وقوع الحادث، كما انه سيتم اخضاع السائق لاختبار التنفس الاعتيادي في حالات من هذا النوع.

وذكرت دايلي تلغراف في تقرير ان السيارة اصطدمت بحاجز الارتطام الفاصل ما ادى الى انقلابها.



