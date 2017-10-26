من قتل ابن أبو مالك التلي؟

عثر يوم أمس الأربعاء على جثة “عروة التلي” وهو عنصر في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في قطاع إدلب.

وبحسب المعلومات فإن “التلي” كان قد اختطف من قبل مجهولين في ريف إدلب أثناء توجهه إلى نقاط الرباط قبل أن يتم العثور على جثته في قرية “حزانو” التي تم دفنه فيها أيضاً.

“عروة” لم يتجاوز الخامسة عشرة من العمر وهو نجل أبو مالك التلي القيادي البارز في جبهة النصرة ضمن قطاع القلمون.

يذكر أن الاغتيالات تكثر في إدلب مؤخراً ولا يمر يوم تقريباً دون أن تشهد حالة قتل أو اغتيال بعضها يتم الإعلان عنه وبعضها الآخر تدفن في أرضها (لامين شاف ولامين دري).

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