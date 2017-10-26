مؤتمر شعوب سوريا يعقد الشهر المقبل

قال مصدر قريب من منظمي “مؤتمر شعوب سوريا”، إن المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل، من شأنه أن يجمع ممثلين عن جميع الجهات المعارضة في البلاد.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الخميس، عن المصدر قوله: “من المخطط عقد المؤتمر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وستوجه الدعوة للمشاركة فيه إلى ممثلي جميع التيارات المعارضة، ومختلف الطوائف الدينية، إضافة إلى مشايخ القبائل السورية”.

وأضاف أن الدعوة ستشمل أيضا ممثلي الفصائل “العاملة في الميدان”، مشيرا إلى أن المنتدى المرتقب “لا تزال تفاصيله لم تحدد بكاملها، كما أنه لم يجر بعد توزيع الدعوات”.

وبحسب منظمي المؤتمر، فإن المنتدى سيركز على مناقشة دستور البلاد.

وتبديدا للمخاوف من أن يكون المؤتمر بديلا عن مفاوضات جنيف، أكد المصدر: “جنيف تعتبر مسارا رئيسا، وباقي الجهود تأتي دعما لهذه العملية”.

هذا، وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، قد أعلنت، الاثنين الماضي، رفضها المشاركة في المؤتمر المتوقع عقده في قاعدة حميميم الروسية بمحافظة اللاذقية.

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