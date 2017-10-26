خامنئي للعبادي: احذروا مكر الأميركيين

حذر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ​علي خامنئي​، رئيس الوزراء ​العراق​ي ​حيدر العبادي​ من “مكر الاميركيين”، مؤكداً “ضرورة عدم الثقة بهم أبداً”.

وأكد خلال استقباله العبادي “وحدة جميع أطياف الشعب العراقي”، مشدداً على “ضرورة دعم ​الحكومة العراقية​ للطاقات الشابة والمؤمنة والشجاعة”، واصفاً إياها بـ”رمز الانتصارات الأخيرة ضد الإرهاب وداعميه”.

وأعرب عن دعمه لـ”إجراءات الحكومة المركزية العراقية إزاء الدفاع عن وحدة البلاد والحفاظ على كل الأراضي العراقي”، معتبراً أن “العراق دولة محورية ومهمة في العالم العربي”.

وشدد على “دعمه لمساعي العراقي لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار الاقليمي”، مشيراً إلى أنه “في الوقت نفسه عليكم أن تحذروا من مكر الامريكيين ولا تثقوا بهم أبداً”.

ونوه إلى أن “الاميركيين هم من صنعوا تنظيم “داعش” الارهابي واليوم الإرهاب هزم على يد الشعب والحكومة العراقية التي أثبتت نفسها في هذه التغيير المهم”، محذراً من أن “الإرهاب سيعود دون شك إذا توفرت له الفرصة مرة ثانية ليضرب العراق”.

وأثنى خامنئي على “تعزيز العلاقات الثنائية بين ​طهران​ و​بغداد​”، متوجهاً للعبادي بالقول “أن الشعوب في المنطقة تراقب الانتصارات في العراق التي أنجزت بجهود وشجاعة الشعب العراقي ورعايتك أنت وغيرك من المسؤوليين”.

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