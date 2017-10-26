“الاتصالات” تفسخ عقد مستشار الوزير

26 أكتوبر, 2017 - 1:15 مساءً
“الاتصالات” تفسخ عقد مستشار الوزير

صدر عن وزارة الاتصالات بلاغًا موجّهًا إلى المديرية العامة للانشاء والتجهيز، والمديرية العامة للاستثمار والصيانة، والمديرية العامة للبريد، والمصلحة الإدارية المشتركة، وإدارة المراقبة العامة والمحفوظات، جاء فيه:

إن وزير الاتصالات بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/1995 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على عقد الاتفاق رقم 1346/ا وتاريخ 15/3/2017 لا سيما المادة الثانية منه، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: يفسخ عقد الاتفاق رقم 1346/ا وتاريخ 15/3/2017 المعقود مع السيد نبيل يموت المكلف بصفة مستشار لوزير الاتصالات، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/11/2017.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

26 أكتوبر, 2017

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