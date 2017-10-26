ترامب: حل مشكلة كوريا الشمالية مرتبط بتحسن العلاقة مع روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة Fox Business Network عن اعتقاده، بأن حل المشكلة النووية لكوريا الشمالية سيكون أسهل، لو كانت العلاقات بين موسكو وواشنطن أفضل.

واعتبر ترامب أن الصين تساعد بلاده في حل المشكلة الكورية الشمالية، في حين أن روسيا “تتبع طريقا مختلفا”، مما يضر بسياسة واشنطن في هذا الاتجاه بحسب قوله.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس الأمريكي: “أعتقد أننا يمكن أن نكون على علاقة جيدة مع روسيا، واعتقد أنه سيكون من الأسهل خلال ذلك تسوية الوضع في كوريا الشمالية”.

وفى وقت سابق قال ترامب، إن بكين تساعد واشنطن في ممارسة ضغوط اقتصادية على بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الصين أغلقت نظامها المصرفي أمام كوريا الشمالية، وكذلك قلصت واردات النفط إلى هناك.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية تفاقم بشكل حاد بعد أن نفذت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية في الفترة الأخيرة.

وفي سبتمبر الماضي وعد الرئيس ترامب بالتصدي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ووصفه بازدراء “بالقزم الحامل لصاروخ”، وردت بيونغ يانغ على ذلك بالتهديد بتوجيه “ضربة ماحقة” مفاجئة ضد الأراضي الأمريكية.

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