هل اعتقل “شاتم السيّد”.. ؟

كالنار في الهشيم، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مصدره مواقع الكترونية يتحدث عن قيام مديرية المخابرات بتوقيف المدعو علي عبد الكريم شمص (أبو علي عبدو شمص) وهو الشخص المفترض الذي ظهر على الشاشة يوم أمس يشتم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ويتوجه إليه بكلام نابٍ.

وبينما يسود تناقض حول اسم هذا الشخص، اتفق النشطاء أن مديرية المخابرات أوقفته بناءً على مذكرة توقيف صادرة بحقه بجرم مخدرات، لكن مصادر أمنية نفت لـ”ليبانون ديبايت” هذا الخبر جملة وتفصيلاً، ما يعني أن الشخص المشار إليه يمارس حياته كالمعتاد.

يذكر أن الضابط العدلية لا تتحرك إلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الجهات القضائية، وهو ما لم يتحقق في قضية الشخص المشار إليه أعلاه.

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