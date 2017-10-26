كنعان: “النواب لم يحبذوا هذا الأمر.. “

أكد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أنّ “الحكومة حتى اليوم ارسلت مشروع قانون لفتح اعتماد استثنائي لتمويل البطاقة الممغنطة”، مبيناً أنّ “النواب لم يحبذوا فتح اعتماد استثنائي بعد أيام على إقرار الموازنة”.

وأضاف كنعان في تصريح له بعد انتهاء اجتماع لجنة المال أنّ “التلزيم بالتراضي للبطاقة الممغنطة غير مستحب بالنسبة للجنة”، مؤكّدًا “نريد احترام الرقابة البرلمانية التي أدت إلى إقرار الموازنة ونتمنى أن تؤسس هذه الرقابة لموازنة ٢٠١٨”، مطالبا الحكومة بإرسال مشروع موازنة 2018 في أقرب فرصة، ونحن نريد موازنة تحترم الاصلاحات ولن نتساهل في رقابتنا البرلمانية”.

وقال: “نحن مع ​الانتخابات النيابية​ في موعدها، ومع تنفيذ ​قانون الانتخابات​ كما هو دون تعديلات مع احترام الاصلاحات”.