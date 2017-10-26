إحالة 6 متهمين “إرهابيين” أمام “العسكرية”

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم، أربعة قرارات في جرائم ارهابية أحال بموجبها ستة متهمين موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، بعدما أصدر مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم. اتهم في القرار الأول السوري بدر أيوب في جرم الانتماء إلى جبهة “النصرة” والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال في العامين 2014 و2017، سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.
واتهم في القرار الثاني السوري علاء العبد في جرم المشاركة في القتال في سوريا في بلدة جراجير والإتجار بالأسلحة في بلدة عرسال، سندا إلى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.
واتهم في القرار الثالث ثلاثة سوريين أشقاء هم نمر واحمد وبدر سيف الدين في جرم الانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش في أحداث عرسال في العام 2014 والخطف سندا إلى المواد 335 و569 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.
واتهم في القرار الرابع الفلسطيني وئام الصاوي من مجموعة بلال بدر بالانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في القتال داخل المخيم ضد الفصائل الفلسطينية الأخرى سندا إلى المواد 335 عقوبات 72 اسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/58.