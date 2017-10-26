إحالة 6 متهمين “إرهابيين” أمام “العسكرية”

أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​ اليوم، أربعة قرارات في جرائم ارهابية أحال بموجبها ستة متهمين موقوفين أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة، بعدما أصدر مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم. اتهم في القرار الأول السوري بدر أيوب في جرم الانتماء إلى جبهة “النصرة” والمشاركة في القتال ضد الجيش في ​عرسال​ في العامين 2014 و2017، سندا إلى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري علاء العبد في جرم المشاركة في القتال في ​سوريا​ في بلدة جراجير والإتجار بالأسلحة في بلدة عرسال، سندا إلى المواد 335 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثالث ثلاثة سوريين أشقاء هم نمر واحمد وبدر سيف الدين في جرم الانتماء إلى ​جبهة النصرة​ والمشاركة في القتال ضد الجيش في أحداث عرسال في العام 2014 والخطف سندا إلى المواد 335 و569 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الرابع الفلسطيني وئام الصاوي من مجموعة ​بلال بدر​ بالانتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة في القتال داخل المخيم ضد ​الفصائل الفلسطينية​ الأخرى سندا إلى المواد 335 عقوبات 72 اسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/58.

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