ديب يناشد: “لإيقاف قرار المشنوق”

ناشد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ​حكمت ديب​ بتصريح في مجلس النواب، ​مجلس الوزراء​ وقف قرار وزير الداخلية إعطاء الإذن للبلديات بمنح تراخيص البناء على عقار 150 مترا وعلى ثلاث طبقات، وقد فوجئت بهذا القرار الذي يجب وقفه فورا، إذ أن الفوضى ستعم وتشوه المناطق”.

وأضاف: “في النص، يقول وزير الداخلية: نكلف القوى الامنية التأكد من تطبيق مضمون التصريح الذي ينص على احترام التراجعات والامور الثانية التي لها علاقة بالمساحة وبكثير من الامور القانونية التي يذكرها قانون البناء. ماذا نفعل بهذا القطاع؟ لماذا هناك قانون للبناء؟ ولماذا هناك تنظيم مدني وآلاف الموظفين الذين يراقبون عمل الترخيص وتطبيق منطق التراخيص؟ اناشد مجلس الوزراء وقف هذا القرار لأنه في السابق صدر قرار من هذا النوع، والـ150 مترا ستصبح 200 و300 متر، و3 طبقات تصبح أكثر”.

وسأل: “لماذا اتخذ قرار من هذا النوع في ظل فوضى عمرانية وسوء إدارة ومراقبة وتطبيق في هذا المجال؟”.

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