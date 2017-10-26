“الحبس لشارل جبور 3 سنوات!”

توجه المحامون محمد زياد جعفيل وسوسن مراد ونديم قوير ودانيا أبو ملحم متخذين محل إقامة مكتب المحامي جعفيل، بإدعاء على الإعلامي شارل جبور، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً او محرضاً، بعد ما أدلى به “جبّور” خلال مقابلته الأخيرة على قناة OTV.

وضمن برنامج “بلا حصانة” الذي يقدمه الإعلامي جان عزيز، أدلى المدعى عليه “جبور” بكلام فيه إساءة إلى الذت الالهية، إذ قال “بشير الجميل قديس غصب عن الله تبع الله”، وذلك خلال مشاركته في حوار ضم المحلل السياسي الدكتور حبيب فياض، الذي انسحب من الحلقة اعتراضاً على كلام جبور وإدخاله “الذات الإلهية” في حوار سياسي.

واستند المحامون على المواد 473 و 474 و 317 من قانون العقوبات التي تجرم المس بالذات الإلهية وإثارة النعرات الطائفية وتحقير الشعائر الدينية والتي تقضي جميعها بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، طالبين استدعاء الإعلامي جبور والتحقيق معه وتوقيفه وإحالته إلى القضاء المختص.

ولاحقًا، رد جبور بالقول “في معرض الشكوى المساقة ضدي بجرم المس بالذات الإلهية، والتي سندلي برأينا فيها والذي سيسقط هذا الادعاء، سأنتهزها مناسبة للدفع في إدّعاء مقابل في قضية دينية وقيمية ووطنية وانسانية، وهدف سام ونبيل، وهو أن تسمية حزب تحت مسمى “حزب الله” وتصور أنه يمكن أن يكون لله حزبا مسلحا يقتل ويقاتل في كل أنحاء المعمورة، هو أخطر أنواع تحقير الذات الإلهية”.

وختم جبور بكلمة “نلتقي”.