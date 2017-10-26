صورة مفاجئة جداً: باسل خياط برفقة باسل آصف شوكت!

تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان السوري المعارض باسل خياط مع باسل آصف شوكت ابن أخت الرئيس السوري بشار الأسد في أحد المقاهي، والمرجح أنها في دبي.

وقد أثارت الصورة تساؤلات كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغربوا وجودهما سوياً خصوصاً وأن الفنان خياط له العديد من التصريحات ضد الحكومة السورية، بينما ظهر باسل شوكت في عدة صور مع عائلة الرئيس السوري ما يلغي أي شبهة بكونه معارضاً لخاله الرئيس بشار الأسد.

وكان باسل خياط مؤخراً قد أصدر تصريحات كذب فيها أحد المواقع الاماراتية الذي نقل عن لسانه كلاماً حول أنه لن يعود إلى سوريا قبل سقوط النظام السوري.

وأكد مطلعون على الشأن السوري أن الفنان باسل خياط يستعد هو الآخر للعودة لتأييد الدولة السورية والرئيس الأسد.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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