المولوي.. هنا شوهد للمرة الأخيرة !

كشف رئيس “الحركة الإسلامية المجاهدة” في عين الحلوة الشيخ جمال خطاب لـ”الحياة” أن “شادي المولوي خرج من المخيم وتوجه إلى إدلب”.

وأوضح أن “خروجه تمّ منذ نحو أسبوعين أو أقل، وغادر معه 4 شبان، اثنان من طرابلس وهما مطلوبان، والآخران كانا متواريين في عين الحلوة وهما مطلوبان أيضاً أحدهم من آل النقوزي”.

وكشف أن لجنة متابعة ملف المطلوبين في المخيم كانت على علم بمغادرته منذ ثلاثة أيام، ما يرجّح أنهم هم من أبلغ السلطات اللبنانية المختصة.

وقال مصدر أمني رفيع لـ”الحياة” يتابع عن كثب الوضع في عين الحلوة والاتصالات لتسليم المطلوبين الفارين إن المعلومات مؤكدة بأن المولوي اختفى منذ أسبوع. وهناك معطيات غير مؤكدة تشير إلى أنه غادر المخيم، وربما الحديث عن تواريه، لرفع الضغط عن المخيم.

ولفتت المعلومات إلى أن المولوي شوهد للمرة الأخيرة قبل أسبوع في حي المنشيّة، الذي يتردّد إليه أيضاً عدد من المطلوبين واردة أسماؤهم في لوائح المطلوبين وهم: رامي وارد، بلال بدر، أسامة الشهابي وهيثم الشعبي. كما يوجد في الحي خليط من المطلوبين، فلسطينيين ومن جنسيات عربية أخرى بينهم لبنانيون ومن جماعة الموقوف أحمد الأسير.

ورجّحت مصادر ثانية أن يكون الشابان الفاران من “جماعة الأسير” لا يزالان داخل المخيم.

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