إئتمنه لنقل “بضاعة” بـ 7 آلاف دولار.. فسرقها

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

الساعة 23.00 من تاريخ 24/10/2017، ادعى لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي المواطن (س. م.، مواليد عام 1977) حول تعرضه للسرقة من قبل المدعو (ص. ف.، مواليد عام 1997، سوري)، وذلك في اثناء تكليفه له بنقل بضاعة مؤلفة من ادوات منزلية وهدايا وغيرها تقدر قيمتها بحوالي 7 آلاف دولار اميركي، من مستودعه في عرمون الى صالة العرض في محلة حارة حريك.

وفي خلال ساعتين ، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف المشتبه به. بالتحقيق معه، اعترف بقيامه ببيع البضائع المسروقة الى التاجر (ا. ح.، مواليد عام 1982، سوري) في محلة طرابلس.

وتم استرجاع جميع البضائع المسروقة، وتسليمها الى صاحبها.

كما جرى احضار التاجر (ا. ح.)، واستدعاء المدعو (ح. ف.، مواليد عام 1999، سوري) الذي كان برفقة الاول في اثناء شرائه للبضاعة، للاستماع لافادتهما.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.