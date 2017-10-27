“عيش سورية” للمرة الثانية في اللاذقية

انطلقت أمس فعاليات مهرجان عيش سورية الذي يقام للسنة الثانية على التوالي في مدينة اللاذقية.

وتضمن برنامج المهرجان لهذه السنة ماراثونا جماهيريا بمسافة أربعة كيلومترات انطلاقا من ساحة العلبي وسط المدينة باتجاه مبنى “الأروانج مول” ليختتم بإقامة حفل فني في المدينة الرياضية أحياه أسماء فنية مثل الفنان أنس كريم والفنانة سهر أبو شروف والفنانة لاريسا حميشة .



وتوجت فعاليات المهرجان بتكريم منتخبنا الوطني لكرة القدم حيث حضر ابراهيم عالمة حارس مرمى الفريق إلى صالة المدينة الرياضية وتسلم درع التكريم بالنيابة عن زملائه وقال العالمة في حديثه لـ الحدث نيوز أن “ بأن نسور قاسيون يعدون السوريين بإنجازات أفضل على مستوى كرة القدم في المراحل القادمة ترضي طموحاتهم وتسجل اسم سورية عاليا في المحافل الرياضية الدولية.



وختم حديثه بالإعتذار عن عدم تمكن الفريق كاملا من الحضور إلى المحافظة لإلتزامهم بنشاطات مع فرقهم ووجه رسالة إلى الجمهور اللاذقاني قائلا :نسور قاسيون يهدون سلامهم إلى جمهور مدينة اللاذقية التي قدمت نموذجا مشرفا عن تشجيع أبطال المنتخب وكانوا بجانبهم مع جميع السوريين لمساندتهم في مشوارهم ومبارياتهم ما أعطاهم دفعا أقوى وأكبر لتقديم أفضل ما لديهم”



يذكر أن مهرجان عيش سورية هو مهرجان فني ثقافي شبابي تشرف عليه مجموعة من الشباب السوريين وانطلق بنسخته الأولى في اللاذقية العام الماضي ويهدف لإقامة فعاليات تعيد الفرحة إلى السوريين.









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