وثيقة فسخ عقد مستشار “وزير الاتصالات”

أصدر وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ بالأمس قرارا قضى بفسخ عقد الاتفاق مع السيد ​نبيل يموت​ والمكلف بصفة مستشار لوزير الاتصالات.

كما أعلن الجراح أن المدير العام لهيئة أوجيرو​ ​عماد كريدية​ يقوم بأعمال الصينة والتشغيل انتقائيا ولغايات خاصة وشخصية دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين.

ولفت إلى أن كريدية يعمد على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون متجاوزا صلاحياته ومسؤولياته القانونية، مسببا بهدر المال العام.

وبحسب صحيفة “الأخبار” فقد أعاد الجراع تعيين يموت كمستشار أول له بعد اجتماعات عقدت في بيت الوسط.

