“ساعات” ويتحول الطقس

يستمر الطقس اليوم مستقرا مشمسا ودافئا جدا مع حرارة فوق معدلاتها تلامس الـ ٣٠ درجة لفترات قصيرة وفي بعض المناطق الساحلية، فيما الرياح شمالية معتدلة أحيانا وتصل سرعتها الى 40 كم/س والرطوبة تكون متدنية.

السبت 28 تشرين الاول:

كتل هوائية باردة نسبيا ورطبة (خصوصا في طبقات الجو المرتفعة 700hpa – 3000M) ستقترب من الحوض الشرقي للمتوسط مما يتيح انخفاض الضعظ الجوي مع تشكل منخفض اعتيادي بقيم 1009 hpa لذا يتحول الطقس ظهرا الى غير مستقر وممطر الامطار تكون محلية الغزارة وتترافق مع عواصف رعدية تكون شديدة احيانا في بعض المناطق وكما توقعنا منذ عدة أيام ستتساقط ثلوج خفيفة على اقصى المرتفعات الشمالية ٢٩٠٠م تقريبا.

بالنسبة للحرارة تنخفض بشكل ملحوظ (أقصاها ساحلا ٢٥ درجة) الرياح يتبدل اتجاهها من شمال الى جنوبي – جنوبي غربي وتبلغ قوة عصفها بين الـ ٥٠ و ٦٠كم/س خصوصا شمال البلاد.

ويستمر الطقس غير مستقر ممطر على فترات يومي الأحد والاثنين مع تدني اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة فيما تبقى الرياح جنوبية غربية ناشطة من حين لآخر وخصوصا شمال البلاد وتبلغ قوتها بين ٥٠ و ٦٠كم/س.

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