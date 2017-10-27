“المستقبل” يعلن لائحته لانتخابات أطباء الأسنان الشمال

أعلن الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري عن لائحة “المستقبل” التي ستخوض انتخابات نقابة أطباء الأسنان في الشمال، وتضم كلا من المرشحين الدكتور طوني شاهين لمركز النقيب، الدكتور عمر عثمان، الدكتور كريم مبيض، الدكتور شادي فرنجية (مستقل) لعضوية مكتب النقابة.

,تم الإعلان في احتفال أقامه قطاع المهن الحرة، مساء أمس، في طرابلس، في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، المنسقين العامين في الشمال ناصر عدرة، ربيع الأيوبي، خالد طه، زباد ديب، نظيم الحايك وخليل غزاوي، منسق عام قطاع المهن الحرة طارق الحجار، وحشد من أطباء الاسنان وكوادر قطاع المهن الحرة.

وألقى المرشح لمركز النقيب طوني شاهين كلمة نوه فيها بدعم “تيار المستقبل” للائحة التي ستخوض الانتخابات في 12 تشرين الثاني المقبل، موضحا “أن “تيار المستقبل” لم يتحالف مع احد لخوض هذه الانتخابات، سيما وان المفاوضات استمرت حتى اقفال باب الترشيحات”، واصفا “قوة “تيار المستقبل” داخل النقابة بأنها قوة وازنة”، قائلا: “كنا نريد أن نتشارك مع الآخرين، ولكن يبدو ان هناك ظروفا منعت ذلك”.

أما الحريري، فأشاد بمناقبية شاهين “الذي نعتز به وبنضاله، منذ تأسيس “تيار المستقبل”، وقال: “كان معنا في كل المحطات، في اليسر والعسر، ولم يتركنا، والتركيز معه الآن هو على النقابة. ونحن نعلم مدى حرصه على النقابة، وعلى العمل النقابي فيها”.

وإذ تمنى لأعضاء اللائحة “التوفيق في هذه المعركة النقابية”، أكد أن “الرهان هو على النقابات لتحريك عجلة الدولة”، مشددا على أن “تيار المستقبل سيكون في كل الميادين، في كل النقابات والانتخابات الطلابية”.

وقال: “سنشارك في الانتخابات النيابية، ولو كنا وحدنا، لأننا نعتبر ان هذا التيار تيار موجود على مساحة الوطن كله ولا يمكن لأحد أن يلغيه، شعاره شمس تشرق وسوف تبقى تشرق ان شاء الله، بثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

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