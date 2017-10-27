بالصور.. مظاهرات في الرقة ضد “قسد”

خرج عشرات السوريين في مدينة الرقة في مظاهرة تطالب بخروج القوات الكردية من المدنية، وذلك لأول مرة بعد طرد عناصر تنظيم “داعش” منها،

وذكر ناشطون بأن عددا من الأشخاص، أصيبوا برصاص قوات سوريا الديمقراطية، إثر خروجهم في مظاهرة، للمطالبة بالعودة إلى بيوتهم، في منطقة المشلب شرق الرقة.



وأشارت وسائل إعلام محلية أن قسد أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في أطراف حي المشلب، صباح أمس، ما أدى لسقوط جرحى بإصابات متفاوتة الخطورة، وأكد ناشطون على أن حي المشلب بمدينة الرقة أزيلت منه الألغام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن تمت السيطرة عليه من قبل قسد والتحالف الأمريكي من تنظيم داعش.



ورصد النشطاء استياء في صفوف شريحة واسعة من المواطنين، إثر قيام وحدات حماية المرأة التابعة لـ”قسد” برفع الاعلام الكردية وسط مدينة الرقة بعد تحريرها من داعش الارهابي.

وعرض النشطاء صورا للمدينة خالية من قاطنيها، التي كان يسكنها ن 300 – 350 ألف مدني، باتت اليوم خالية من معظم سكانها، حيث نزح الكثير منهم، فيما الآخرون ما بين مفقود أو لقي حتفه، إما على يد التنظيم أو بغارات التحالف أو نتيجة الاشتباكات، التي دارت بين قوات “قسد” والتنظيم الارهابي.

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