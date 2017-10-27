أول تعليق روسي على العقوبات الأمريكية ضدها

أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الجمعة، أن موسكو لا يمكنها أن تمنع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات الروسية ولكنها تعول على نهج معقول للإدارة الأمريكية.

مانتوروف قال لوكالة “سبوتنيك” على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الأعمال بين الولايات المتحدة وروسيا في نيويورك، “إنه (بمقترحات وزارة الخارجية الأمريكية) هناك إشارة تدل على أن المقترحات لا تعني بالضرورة تطبيق العقوبات. وإذا كانت الإدارة في الولايات المتحدة مهتمة بتنفيذ العقوبات ضد شركات معينة، نحن لا يمكننا منع ذلك”.

وأضاف مانتوروف، “على الرغم من ذلك نأمل بأن يكون ذلك نهجا معقولا من قبل الإدارة الأمريكية. وبناء على ذلك، فإن هذا لا ينبغي أن يؤثر على الأعمال التجارية بين البلدين”.

وخلص قائلا، “كما قلت سابقا، الشركات الروسية تكيفت مع ظروف العقوبات والقائمة الجديدة للخارجية الأمريكية ليست بالخبر الهام بالنسبة لنا”.

ووفقا للتعلميات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس، قائمة الكيانات التي قد تشملها العقوبات الأمريكية الجديدة، مجلس الأمن الروسي، وكالة الاستخبارات الرئيسية وجهاز الأمن الفدرالي، فضلا عن 33 مؤسسة ومنظمة بما في ذلك “روس أبورون إكسبورت”، “ايزماش”، “كلاشنيكوف”، “روستيخ”، “ميغ”، “سوخوى”، و”توبوليف”.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، صادق على قائمة الأفراد والكيانات المرتبطة بالاستخبارات الروسية وبالمجمع الصناعي العسكري، التي قد تفرض عقوبات عليها وفقا للقانون الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع في 2 آب الماضي، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة من الأصوات.

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