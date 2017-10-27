رئيس الفلبين لـ”الاتحاد الأوروبي”: “اذهبوا إلى الجحيم” !

اعتبر رئيس ​الفلبين​ ​رودريغو دوتيرتي​، أنّ “​الإتحاد الأوروبي​ يستطيع الذهاب إلى الجحيم، إذا لم تعجب ​بروكسل​ التدابير الّتي يتّخذها في سبيل ​مكافحة المخدرات​”.

وتأتي هذه التصريحات عقب قيام الإتحاد الأوروبي بنشر التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الّذي نصّ على أنّ الوضع في الفلبين تراجع بشدّة في الأشهر الستة الماضية، وانتشرت ثقافة الإفلات من العقاب، حيث أدرجت الفلبين كمثال على البلد الّذي تعاني من انعدام الإستقرار الأمني.

وقد اتّهم الرئيس الفلبيني قبل أيام عدّة، وكالة الإستخبارات الأميركية في تنظيم بروباغندا ضدّ بلاده. وأشار إلى أنّ في حال وفاته، يجب إلقاء اللوم على الإستخبارات المركزية.

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